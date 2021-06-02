Представлены планшеты Huawei MatePad Pro 10.8 и MatePad 11

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделями MatePad Pro 10.8 и MatePad 11, которые работают под управлением фирменной HarmonyOS. Стандартную модель оснастили 10,8-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и поддержкой пера M-Pencil, 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, платформой Qualcomm Snapdragon 870 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с четырьмя динамиками и батареей на 7250 мАч.

Модель MatePad 11 получила 10,95-дюймовую панель с разрешением 2560:1600 пикселей кадровой частотой 120 Гц, платформу Snapdragon 865, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 7250 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и пера M-Pencil. Цена планшета составляет 400 евро.