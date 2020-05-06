Представлены планшеты Microsoft Surface Book 3

Компания Microsoft, как и ожидалось, представила бизнес-планшеты Surface Book 3: 13,5-дюймовую модель с разрешением 3000:2000 пикселей и 15-дюймовую с разрешением 3240:2160 пикселей. Новинки можно будет купить уже 21 мая по цене от 1600 и от 2300 долларов соответственно.

Итак, планшеты оснастили портом USB 3.1 Gen 2 Type-C, графикой Intel Iris Plus 940 в базовых версиях, дискретными ускорителями NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, GeForce GTX 1660 Ti Max-Q и Quadro RTX 3000 Max-Q (только в старшей модели), процессорами Intel Core i5-1035G7 и Core i7-1065G7 в младшей модели и только Core i7 в старшей, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, SSD вместимостью 1 или 2 ТБ, автономностью в 17,5 часа и 15,5 часа, портами USB-C, USB-A, слотом для карт SDXC, разъемом Surface Connect, а также модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.