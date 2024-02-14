Представлены планшеты NEC Lavie Tab T9 и T14

Принадлежащий Lenovo японский бренд NEC представил на домашнем рынке планшеты Lavie Tab T9 и Tab T14, которые являются немного измененной версией выпущенных в прошлом году моделей Legion Y700 (2023) и Legion Y900.

Первую модель оснастили 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6550 мАч и двумя интерфейсами USB Type-C. Вторая получила 14,5-дюймовый экран OLED с разрешением 3000:1876 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 9000, фронтальную камеру на 13 Мп, основную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 5 Мп, динамики с поддержкой Dolby Atmos, магнитное крепление для клавиатуры и два порта USB Type-C.