Представлены платы ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 и X470 Master SLI

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделями Fatal1ty X470 Gaming K4 и X470 Master SLI, которые почти не имеют отличий. Новинки типоразмера ATX получили по два слота PCI Express x16, четыре слота PCIe x1, слот для двух SSD типоразмера M.2, шесть портов SATA 6 Гбит/с, а также 12-фазную подсистему питания. Помимо стандартного восьмиштырькового разъема EPS, здесь предусмотрен дополнительный четырехштырьковый. Прямо как во флагманских платах, рассчитанных на процессоры AMD в исполнении AM4. Модели отличаются подсветкой и звуковой подсистемой: Fatal1ty X470 Gaming K4 получила кодек ALC1220, а X470 Master SLI – ALC892. Ориентировочная цена системных плат составит 150 долларов.