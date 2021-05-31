Представлены платы ASRock X570S и B550 Reptide

Компания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделями X570S PG Reptide и B550 PG Reptide, на базе которых можно создать игровые ПК с процессорами AMD Ryzen. Новинки характеризуются 10-фазной системой VRM для мощных центральных процессоров AMD Ryzen вплоть до 16-ядерных чипов, обновлённой версией чипcета AMD X570 у первой модели, двумя разъёмами для NVMe-накопителей формата M.2, еще одним M.2-разъёмом для модуля Wi-FiЮ, портами ASRock Lightning Gaming Ports, 2,5-гигабитными контроллерами Killer E3100, кодеком Nahimic Audio и съёмными держателями графических адаптеров. Цена и дата начала продаж плат будут объявлены позже.