Представлены платы BIOSTAR RACING B360GT5S и BIOSTAR RACING B360GT3S

2018-04-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BIOSTAR RACING B360GT5S; [35]
Продолжая дело успешной и признанной серии игровых материнских плат BIOSTAR RACING Z370, компания BIOSTAR анонсировала новую популярную игровую материнку на чипсете Intel B360 для расчётливых геймеров, которые хотят использовать новейшие технологии платформы Intel 300 Coffee Lake. Представлено две модели ATX BIOSTAR RACING B360GT5S и micro-ATX BIOSTAR RACING B360GT3S. Обе новинки выполнены в новом оформлении RACING на чёрных печатных платах. Обе модели имеют встроенный USB 3.1 Gen 2 (Type C), новейшую утилиту A.I. FAN для настройки и авто-определения температур, и систему Advanced VIVID LED DJ для управления светодиодами.

Материнская плата BIOSAR RACING B360GT5S поддерживает новейшие технологии Intel. RACING B360GT5S выполнена в форм-факторе ATX с поддержкой двухканальной памяти DDR4 с частотой до 2666МГц, что оптимально для оверклокинга. 11-фазная подсистема питания для эффективного разгона, три разъёма PCI-E 3.0 x16, три PCI-E 3.0 x1, два M.2 32Гб/с для M.2SSD и интегрированный разъём USB 3.1 Gen 2 (Type C).

Материнская плата RACING B360GT3S позволяет собрать игровую систему в малом форм-факторе для небольших пространств и удобства транспортировки. B360GT3S выполнена в компактном форм-факторе micro-ATX с поддержкой двухканальной памяти DDR4 с частотой до 2666МГц для оверклокинга. Здесь установлена более скромная 7-фазная система питания, 2 разъёма PCI-E 3.0 x16, один PCI-E 3.0 x1, два M.2 32Гб/с для M.2SSD и интегрированный разъём USB 3.1 Gen 2 (Type C).

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