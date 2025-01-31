Представлены премиальные мониторы DIGMA PRO Action S и М

Минимальное время отклика 1 мс позволит быстро реагировать на происходящее в самых динамичных моментах современных игр. Есть поддержка функций AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, которые обеспечивают плавный эффект погружения без разрывов и позволяют забыть о пропуске кадров. Устройства предоставляют не только высокую детализацию изображения, но и широкое рабочее пространство. Это пригодится для работы с фото-, 3D- и видеопроектами, цифровым художникам и другим профессионалам креативных индустрий. Можно работать с графикой и видео без необходимости постоянно переключаться между окнами.
Мониторы выполнены в строгом и минималистичном дизайне, цвет корпуса – чёрный. Обе модели оснащены разъемами HDMI, Display Port и аудиовыходом. При этом модель Action M дополнительно оснащена разъемом USB-C c поддержкой функции Power Delivery на 65 Вт, а также USB-хабом. Стоимость устройств начинается от 36 990 рублей.