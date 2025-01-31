Представлены премиальные мониторы DIGMA PRO Action S и М

DIGMA PRO представили новые модели мониторов премиального сегмента Action S и М. Технология Mini-LED, обеспечивает высокое качество изображения с увеличенной контрастностью и идеальным черным цветом. Мониторы имеют одинаковую диагональ – 27". Модель S оснащена IPS-матрицей с разрешением QuadHD (2560х1440), а модель М имеет разрешение Ultra HD 4K (3840x2160). Благодаря комфортным углам обзора в 178° изображение четко видно с любого ракурса. Солидный запас яркости экрана 450 кд/м2 поможет работать за монитором при любом освещении – даже яркий солнечный свет не станет помехой. 576 светодиодов локальной подсветки передают более совершенное изображение, которое может одновременно отображать яркий свет и густую темноту. Обе модели получили высокую частоту обновления: 180 Гц у Action S и 160 Гц у Action M.

Минимальное время отклика 1 мс позволит быстро реагировать на происходящее в самых динамичных моментах современных игр. Есть поддержка функций AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, которые обеспечивают плавный эффект погружения без разрывов и позволяют забыть о пропуске кадров. Устройства предоставляют не только высокую детализацию изображения, но и широкое рабочее пространство. Это пригодится для работы с фото-, 3D- и видеопроектами, цифровым художникам и другим профессионалам креативных индустрий. Можно работать с графикой и видео без необходимости постоянно переключаться между окнами.

Мониторы выполнены в строгом и минималистичном дизайне, цвет корпуса – чёрный. Обе модели оснащены разъемами HDMI, Display Port и аудиовыходом. При этом модель Action M дополнительно оснащена разъемом USB-C c поддержкой функции Power Delivery на 65 Вт, а также USB-хабом. Стоимость устройств начинается от 36 990 рублей.