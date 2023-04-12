Представлены рендеры и характеристики ASUS ROG Phone 7 Ultimate

Если верить информации инсайдеров, смартфон ASUS ROG Phone 7 Ultimate и его базовая версия будут представлены уже завтра, и за несколько часов до анонса у нас есть официальные рендеры предстоящих устройств вместе со всеми характеристиками. Как и ожидалось, новые смартфоны могут похвастаться лучшим аппаратным обеспечением, и если вы ищете что-то мощное для видеоигр или чего-то в таком духе, эти модели обеспечат наилучшую производительность. При этом стоит отметить, что утечка не упоминает ASUS ROG Phone 7 Pro, но говорит о том, что компания запустит два устройства одновременно. Это может означать, что ранее представленные инсайдерами рендеры демонстрировали ROG Phone 7 Ultimate, а не Pro-вариантом.

Если же говорить о характеристиках, как ASUS ROG Phone 7 Ultimate, так и базовая версия получили процессор Snapdragon 8 Gen 2. Оба смартфона при этом могут похвастаться 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц. Также оба гаджета получили батарею объёмом в 6 000 мАч, а вот в системе камер ничего удивительного нет — просто три камеры, основная на 50 Мп с оптической стабилизацией. Так как оба смартфона буквально идентичны по внешности и дизайну, как их можно отличить друг от друга? Внешне — никак. Но у ROG Phone 7 Ultimate будет большая ёмкость оперативной памяти и коннектор AeroActive Portal, который позволяет прикрепить вентилятор для лучшей терморегуляции. Довольно интересные новинки, хотелось бы посмотреть на стоимость решения.