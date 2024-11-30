Представлены саундбары Xiaomi TV Speaker 2.0 и TV Speaker 2.1

Компания Xiaomi пополнила ассортимент саундбаров моделями TV Speaker 2.0 и TV Speaker 2.1, которые уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 55 и 85 долларов соответственно. Базовая модель получила два среднечастотных и два высокочастотных динамика с суммарной мощностью 84 Вт, а старшая отличается наличием сабвуфера и общей мощностью 120 Вт. Саундбары также характеризуются наличием шести режимов с различным звучанием в зависимости от типа контента, интерфейсом HDMI с поддержкой eARC, оптическим и коаксиальным входами, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth и NFC.

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