Представлены системные платы Biostar Racing B550GTA и B550GTQ

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделями Racing B550GTA и Racing B550GTQ, которые представляют типоразмеры АТХ и Micro-ATX. Новинки предназначены для недорогих систем с процессорами AMD Ryzen третьего поколения в исполнении Socket AM4. Новинки характеризуются системной логикой AMD B550, четырьмя слотами для 128 ГБ оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2667/2933/3200(OC), шестью портами SATA 3.0, двумя коннекторами М.2 для твердотельных модулей формата 2242/2260/2280, кодеком ALC1150, интерфейсами DVI-D, DP и HDMI, портами USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0.

Модель Racing B550GTA оснащается сетевым контроллером Realtek RTL8125 со скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с, тремя слотами PCIe 3.0 x1, по одному PCIe 4.0/3.0 x16, PCIe 3.0 x16 и PCI. Плата Racing B550GTQ получила сетевой адаптер Realtek RTL 8118AS стандарта Gigabit Ethernet, два слота PCIe 3.0 x1, один разъём PCIe 4.0/3.0 x16 и один слот PCIe 3.0 x16.

Комментарии и отзывы Biostar Racing B550GTA
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