Представлены смарт-ТВ Huawei Smart Screen S и S Pro

Компания Huawei пополнила ассортимент умных телевизоров двумя сериями: Smart Screen S и Smart Screen S Pro. Две модели S55 с частотой обновления 60 и 120 Гц, S65, S75, S65 Pro и S75 Pro, которые оценены в 505, 565, 765, 1070, 870 и 1220 долларов. Все новинки, кроме самой дешевой, имеют кадровую частоту 120 Гц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ (серия S) и 32 ГБ (серия S Pro) флеш-памяти, 13-Мп поворотной камерой с магнитным креплением, операционной системой HarmonyOS 2.0, разрешением 4К, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3, звуковой системой с четырьмя громкоговорителями мощностью 40 Вт и аппаратной платформой Honghu 818. Старт китайских продаж телевизоров запланирован на 8 января 2021 года.

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