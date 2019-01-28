Представлены смартфоны Jinga Win Pro и Jinga Picasso Note

Выход сразу двух флагманских смартфонов Jinga ознаменовал начало 2019 года. В ближайшее время на полках российских торговых сетей появится рекордсмен модельного ряда – Jinga Picasso Note c самым большим в линейке безрамочным экраном, оснащенный модулем NFC и сканером отпечатков пальцев. Компанию ему составит быстрый и выносливый Jinga Win Pro.

Двойная основная камера на 13 МП с автофокусом и фронтальная камера на 8 МП позволят Jinga Picasso Note запечатлеть яркие моменты. А батарея на 3500 мАч обеспечит до двух дней работы без подзарядки. Оперативная память составляет 2 Гб. Главная новость января от ведущего производителя смартфонов и мобильных телефонов – выход на российский рынок флагмана, собравшего все важные для современного пользователя характеристики. Jinga Picasso Note – бескомпромиссный выбор для поклонников бренда, предлагающий максимум преимуществ при демократичной цене в 7990 рублей. Вторая новинка – Jinga Win Pro при розничной цене в 7490 рублей может похвастаться еще более емким аккумулятором на 3700 мАч и оперативной памятью в 3 ГБ. Смартфон оснащен HD+ IPS-экраном на 5,45” c соотношением сторон 18:9, а также двойной камерой на 13 МП с автофокусом. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП.