Представлены смартфоны LG K40, K50 и Q60

Компания LG представила три новых смартфона K50, K60 и Q60, которые получили неназванные восьмиядерные процессоры с частотой 2,0 ГГц, сканеры отпечатков пальцев и дополнительные клавиши для умного помощника Google Assistant. Старшую модель Q60 оснастили 6,26-дюймовым FullVision дисплеем с каплевидным вырезом, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3500 мАч, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой на 16, 5 и 2 Мп.

Модель K50 отличается 32 ГБ флеш-памяти и сдвоенной основной камерой на 13 и 2 Мп. LG K40 оснастили 5,7 дюймовым дисплеем без вырезов, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп и основной камерой на 16 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч.