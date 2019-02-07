Представлены смартфоны Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play

Компания Motorola, как и ожидалось представила смартфоны серии Moto G7, в которую помимо одноименной модели вошел более продвинутый Moto G7 Plus, долгоиграющий Moto G7 Power и бюджетный Moto G7 Play. Стандартную модель Moto G7 оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2270:1080 пикселей, процессором Snapdragon 632, двойной тыльной камерой на 12 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 3000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт и ОС Android 9.0 Pie.

Moto G7 Plus отличается двойной основной камерой на 16 и 5 Мп, фронталкой на 12 Мп, стереодинамиками, чипсетом Snapdragon 636, а также зарядкой TurboPower на 27 Вт. Moto G7 Power отличается от стандартной модели разрешением дисплея 1520:720 пикселей, одинарной основной камерой на 12 Мп и аккумулятором 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт. Что до бюджетного Moto G7 Play, то его оснастили 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1512:720 пикселей, камерами на 13 и 8 Мп, а также батареей на 3000 мАч с 10 Вт зарядкой. Moto G7, G7 Power и G7 Play появятся в продаже с середины февраля по цене 299, 249 и 199 долларов, а Moto G7 Plus оценен в 300 евро.