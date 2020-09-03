Представлены смартфоны Realme 7 и 7 Pro

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделями Realme 7 и 7 Pro, которые получили предустановленную ОС Android 10 с оболочкой Realme UI. Итак, стандартную модель оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 480 кд/м2, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G95, батареей на 5000 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт и дактилоскопом на боковой грани.

Модель Realme 7 Pro оборудовали 6,4-дюймовым AMOLED0-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Также оба смартфона получили квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп. Realme 7 в базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 200 долларов, а Realme 7 Pro с 6/128 ГБ памяти обойдется в 275 долларов.