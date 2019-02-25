Представлены смартфоны Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus

Помимо нового флагмана, компания Sony представила сегодня и два новых смартфона среднего уровня – Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Новинки получили «кинематографический» экран с соотношением сторон 21:9, диагональю 6- и 6,5 дюйма соответственно и разрешением 2520:1080 пикселей.

Модель Xperia 10 Plus оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп. Младшая модель получили менее мощный восьмиядерный чипсет Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 2870 мАч, сдвоенную тыльную камеру на 13 Мп и 5 Мп, а также фронтальную камеру на 8 Мп. Цена новинок пока не сообщается, хотя продажи стартуют в ближайшее время.