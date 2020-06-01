Представлены смартфоны Vivo X50 и X50 Pro+

Помимо ожидаемого смартфона Vivo X50 Pro сегодня были представлены модели Vivo X50 и X50 Pro+, которые оценены в 490 и 700 долларов. Первый оснастили восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, сенсорным слоем с частотой 180 Гц, модулем NFC, 32 Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 13-Мп «телевиком» и 5 Мп камерой для макрофото.

Что до старшей модели, то она может похвастаться топовым чипсетом Snapdragon 865, 120-герцевым дисплеем, батареей ёмкостью 4350 мАч, зарядкой мощностью 44 Вт и основной камерой с главным модулем на основе датчика Samsung GN1 разрешением 50 Мп.