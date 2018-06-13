Представлены стильные игровые ноутбуки Lenovo Legion

Компания Lenovo представила в рамках E3 2018 новые игровые ноутбуки Legion Y730 и Legion Y530, основанные на аппаратной платформе Intel Coffee Lake-H. В максимальной конфигурации новинки оснащаются шестиядерным процессором Intel Core i7-8750H поколения Coffee Lake-H с тактовой частотой 2,2 ГГц – 4,1 ГГц и поддержкой многопоточности.

Старшая версия получила 15,6 и 17,3 дюймовые дисплеи с разрешением Full HD, младшая – 15,6-дюймовую панель. Пользователь сможет выбирать между панелями с частотой обновления 60 Гц или 144 Гц. Также отметим до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (модули DDR4 Corsair Overclocked для старшей модели), жёсткий диск до 2 ТБ и твердотельный накопитель PCIe до 512 ГБ, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti в максимальной конфигурации, аудиосистемой Dolby Atmos Speaker System в старшей модели, подсветку, оригинальную систему охлаждения, модули Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2х, интерфейсы HDMI, DisplayPort и USB Type-C. Legion Y530 можно будет купить в июне по цене от 930 долларов, а Legion Y730 появится в продаже в сентябре по цене от 1180 долларов за 15-дюймовую модификацию и от 1250 долларов за за версию с 17-дюймовым экраном.