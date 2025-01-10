Представлены телевизор LG OLED evo TV 2025

Компания LG представила серию телевизоров OLED evo TV 2025, которая состоит из моделей OLED G5 и OLED M5. Первая характеризуется версиями с экранами диагональю от 48 до 97 дюймов, частотой обновления изображения 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, улучшенной фирменной технологией Brightness Booster Ultimate и новым процессором с поддержкой масштабирования контента до разрешения 4K при помощи искусственного интеллекта.

OLED M5 является беспроводной OLED-моделью в размерах 65, 77, 83 и 97 дюймов. Для передачи звука и видео с кадровой частотой 144 Гц без задержек и потери здесь используется модуль Zero Connect Box. Остальные параметры, цены и дата начала продаж будут объявлены позже.