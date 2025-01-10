Представлены телевизор LG OLED evo TV 2025

Компания LG представила серию телевизоров OLED evo TV 2025, которая состоит из моделей OLED G5 и OLED M5. Первая характеризуется версиями с экранами диагональю от 48 до 97 дюймов, частотой обновления изображения 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, улучшенной фирменной технологией Brightness Booster Ultimate и новым процессором с поддержкой масштабирования контента до разрешения 4K при помощи искусственного интеллекта.

OLED M5 является беспроводной OLED-моделью в размерах 65, 77, 83 и 97 дюймов. Для передачи звука и видео с кадровой частотой 144 Гц без задержек и потери здесь используется модуль Zero Connect Box. Остальные параметры, цены и дата начала продаж будут объявлены позже.
Представлен лазерный проектор Epson EH-QS100B/W …
Компания Epson представила ультракороткофокусный проектор EH-QS100B/W, который ориентирован на создание д…
Телевизор DIGMA PRO OLED оценили в 145 тысяч рублей …
Компания DIGMA представила на российский рынок телевизоры серии DIGMA PRO OLED, в которую вошли модели с …
Представлены тонкие телевизоры Toshiba Art TV LA…
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Art TV LA, которая выделяется корпусом толщиной…
85-дюймовый телевизор Skyworth Coocaa K6 Ultra оценен в $109…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией Coocaa K6 Ultra, в которую вошли версии с диаг…
Представлен лазерный телевизор Hisense L9Q…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров лазерной моделью Hisense L9Q, которая получила проекци…
Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 появились в продаже…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизоров линейки TV S Pro Mini LED 2025, которая состоит…
Телевизор Tuvio 4К ULTRA HD OLED Frameless оценен в 102 тыся…
Компания Яндекс выпустила в российскую продажу флагманские умные телевизоры Tuvio 4К ULTRA HD OLED Framel…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдн…
Если пару лет назад Яндекс специализировалась только на выпуске оболочки для ТВ, то со временем компания …
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor