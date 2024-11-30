Представлены телевизоры Acer M Series Hybrid MiniLED 4K

Компания Acer пополнила ассортимент телевизоров серией M Series Hybrid MiniLED 4K, которая состоит из моделей с диагональю 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются гибридными панелями QLED и Mini LED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой до 144 Гц VRR, пиковой яркостью 1400 нит, поддержкой HDR10, Dolby Vision и MEMC, 60-Вт акустической системой формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой ИИ, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, интерфейсами AV и Ethernet, тремя разъемами HDMI 2.1, портами USB 2.0 и USB 3.0, предустановленной операционной системой Google TV с поддержкой Chromecast. Телевизоры оценены в 1065 и 1655 долларов соответственно.

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