Представлены телевизоры HUAWEI Smart Screen S7 Pro

Компания HUAWEI объявила о выпуске телевизоров серии Smart Screen S7 Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелью Super MiniLED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой до 288 Гц, углами обзора до 178 градусов, антибликовым покрытием, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, пиковой яркостью 2000 нит, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, комплектным пультом с интеллектуальным управлением, акустиков мощностью до 130 Вт с двумя 20-Вт широкополосными, двумя 20-Вт высокочастотными динамиками и 50-Вт сабвуфером, фирменной ОС HarmonyOS 4.3 с поддержкой функции ИИ-функций, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, портом Ethernet и адаптером Wi-Fi 6. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1155, 1590, 1880 и 2750 долларов соответственно.