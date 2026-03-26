Представлены телевизоры HUAWEI Smart Screen S7 Pro

Компания HUAWEI объявила о выпуске телевизоров серии Smart Screen S7 Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелью Super MiniLED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой до 288 Гц, углами обзора до 178 градусов, антибликовым покрытием, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, пиковой яркостью 2000 нит, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, комплектным пультом с интеллектуальным управлением, акустиков мощностью до 130 Вт с двумя 20-Вт широкополосными, двумя 20-Вт высокочастотными динамиками и 50-Вт сабвуфером, фирменной ОС HarmonyOS 4.3 с поддержкой функции ИИ-функций, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, портом Ethernet и адаптером Wi-Fi 6. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1155, 1590, 1880 и 2750 долларов соответственно.

Представлен 4K-проектор Epson LifeStudio Grand EH-LS970
Компания Epson объявила о выходе проектора LifeStudio Grand EH-LS970, который получил лазерную 3LCD-матри…
Телевизор TCL Max163M Pro оценили в 50 тысяч долларов
Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров 163-дюймовыми Micro LED-моделями Max163M и TCL…
Новые телевизоры HYUNDAI на Google TV
Новая линейка телевизоров HYUNDAI, работающая на базе операционной системы Google TV, создана, чтобы подн…
Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026
Компания Xiaomi объявила о скором выходе на международный рынок телевизоров серии TV S Mini LED 2026, в к…
Представлены QLED-телевизоры TCL P8L
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией P8L, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75…
Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор
На выставке CES 2026 компания Samsung представила линейку новых телевизоров, но главной премьерой стал 13…
Телевизор Xiaomi QLED TV X Pro 75 2026 оценили в 770 долларов
Компания Xiaomi объявила о выпуске на индийский рынок телевизора QLED TV X Pro 75 2026, который получил 7…
Представлены телевизоры Hisense E7S Pro RGB-Mini
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E7S Pro RGB-Mini LED, которая состоит из моделе…
