Представлены телевизоры Haier C11

Китайский производитель Haier выпустил на индийский рынок новую серию телевизоров Haier C11, которая состоит из моделей с диагональю 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются OLED-панелью с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой технологий HDR 10, MEMC и Dolby Vision IQ, металлической подставкой, тонкими рамками, акустической панелью с динамиками Harman Kardon суммарной мощностью 50 Вт и поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, четырьмя интерфейсами HDMI и двумя портами USB 2.0, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены в 1900 и 2595 долларов соответственно.