Представлены телевизоры Hisense 75UX, 98UX и 110UX

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой UX 2024 года, в которую вошли модели с диагональю экрана 75, 98 и 110 дюймов. Новинки характеризуются светодиодной подсветкой Mini-LED X, кадровой частотой до 144 Гц, функцией регулировки окружающего освещения и акустической системой формата 4.2.2. Hisense 75UX может похвастаться толщиной в 14 мм и 5000 зонами локального затемнения. Hisense 98UX имеет 10000 зон локального затемнения, а Hisense 110UX – 40000. Пиковая яркость этих моделей достигает 5000 нит. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.