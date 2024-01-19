Представлены телевизоры Hisense 75UX, 98UX и 110UX

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой UX 2024 года, в которую вошли модели с диагональю экрана 75, 98 и 110 дюймов. Новинки характеризуются светодиодной подсветкой Mini-LED X, кадровой частотой до 144 Гц, функцией регулировки окружающего освещения и акустической системой формата 4.2.2. Hisense 75UX может похвастаться толщиной в 14 мм и 5000 зонами локального затемнения. Hisense 98UX имеет 10000 зон локального затемнения, а Hisense 110UX – 40000. Пиковая яркость этих моделей достигает 5000 нит. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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