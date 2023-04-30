Представлены телевизоры Hisense E7KQ PRO

Китайская компания Hisense представила в Европе новую линейку телевизоров E7KQ PRO, в которую вошли экраны с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются QLED 4K-панелями (технология Quantum Dot) с разрешением 4K, углом обзора 178 градусов, временем отклика 9 мс, 90-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, показателем контрастности 2000:1, максимальной яркостью 350 нит, частотой обновления 120 Гц и 144 Гц в игровом режиме Game Mode Pro, поддержкой Dolby Vision IQ, HLG и HDR10+, звуковой системой формата 2.1 мощностью 50 Вт с сабвуфером и поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos. Цена и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.