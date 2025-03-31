Представлены телевизоры Hisense U6, U7, U8 и U9

Компания Hisense представила телевизоры линейки ULED 2025 года, в которую вошли модели серий U6, U7, U8 и U9. Последняя выйдет в размерах 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Эти телевизоры характеризуются флагманским чипом Hi-View AI Engine X, поддержкой технологий AI 4K Upscaler, AI Super Resolution и AI Noise Reduction, антибликовым покрытием, поддержкой Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, кадровой частотой 165 Гц, технологиями FreeSync Premium Pro и ALLM, а также акустикой CineStage X Surround формата 4.1.2 и 5.1.2 в версиях на 75 и 85 дюймов с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual X.

Серия U8 получила модели с диагональю до 100 дюймов, подсветку MiniLED, пиковую яркость до 5000 нит, частоту обновления 165 Гц, технологии MEMC и Dolby Vision Gaming, а также 82-Вт звуковую систему 4.1.2 с поддержкой Dolby Atmos. Цены и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.
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