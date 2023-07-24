Представлены телевизоры Hisense U8KQ

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Hisense U8KQ, в которую вошли модели диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями Quantum Dot с разрешением 4K и подсветкой Mini LED, пиковой яркостью 1500 нит, кадровой частотой до 144 Гц в режиме VRR, поддержкой HDR10+, Dolby Vision IQ, HDR10 и HLG, 50-Вт звуковой системой 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, четырехъядерной однокристальной системой, интерфейсами HDMI, HDMI2.1 eARC, USB 3.0 и USB 2.0, разъемом Ethernet RJ45, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, предустановленной ОС VIDAA U7 с уже приложениями Netflix, Amazon и YouTube. Цены на телевизоры составляют 1400, 1900 и 2500 евро.