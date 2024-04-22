Представлены телевизоры Huawei Vision Smart Screen 4 SE

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Vision Smart Screen 4 SE, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, возможностью отображения 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 100-процентным покрытием цветового пространства BT.709, четырехъядерной платформой с двумя ядрами Cortex A73 и двумя Cortex A53, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, двумя полнодиапазонными динамиками и двумя низкочастотными в старшей модели, а также двумя полнодиапазонными динамиками в двух меньших моделях, поддержкой технологии Huawei Histen, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.1, интерфейсами HDMI 2.1, HDMI 2.0, USB 3.0 и USB 2.0, а также предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 4.2. Телевизоры оценены на местном для производителя китайском рынке в эквивалент 345, 415 и 550 долларов соответственно.