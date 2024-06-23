Представлены телевизоры Loewe Inspire Dr+

Компания Loewe пополнила ассортимент премиальных телевизоров линейкой Loewe Inspire Dr+, которая состоит из моделей с диагональю экрана 48, 55, 65 и 77 дюймов. Новинки характеризуются матрицами OLED с разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц (VRR), временем отклика 1 мс, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG, встроенной акустической системой, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, интерфейсами HDMI 2.1, Ethernet и USB 3.0, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, поддержкой потоковых сервисов, а также Miracast, Apple AirPlay и DTS Play-Fi для работы с аудиоустройствами. Телевизоры оценены в 2700, 3000, 3900 и 6000 евро соответственно.

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