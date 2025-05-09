Представлены телевизоры Motorola Envision X QLED

Компания Motorola пополнила ассортимент телевизоров серией Envision X QLED, в которую вошли модели с диагональю 43, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются QLED-матрицами с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, поддержкой компенсации движения MEMC и низким уровнем задержки ALLM, однокристальной системой MediaTek, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти, 48-Вт акустической системой с двумя динамиками и поддержкой Dolby Atmos, двумя разъемами USB и тремя интерфейсами HDMI, а также предустановленной операционной системой Google TV 5.0 на основе Android 14. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 255, 360 и 490 долларов соответственно.