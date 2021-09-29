Представлены телевизоры Nokia Smart TV (2021)

Компания Nokia довольно неожиданно пополнила ассортимент телевизоров линейкой Nokia Smart TV (2021), в которую вошло шесть моделей. Базовая 43-дюймовая модель имеет разрешение Full HD. Также в линейку вошли 43, 50 и 55-дюймовые телевизоры с QLED-матрицами и две 50 и 55-дюймовые модели с LED-панелями. Все они характеризуются разрешением 4K, поддержкой Gamma Engine 2.2, Dolby Vision и HDR10, яркостью в 400 нит, контрастностью 5000:1, 4-ядерной платформой Realtek с тактовой частотой 1.1 ГГц и графикой Mali G31, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц) и Bluetooth 4.2, тремя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB 2.0 и портом Ethernet, 60-Вт динамиками JBL с настройкой Harman AudioEFX и предустановленной ОС Android TV 11. Модели на 50 и 55 дюймов уже доступны для покупки по цене от 600 до 740 долларов.