Представлены телевизоры Panasonic MX700E

Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров линейкой Panasonic MX700E, в которую вошли модели с диагональю экранов 43, 50, 55 и 65 дюймов соответственно. Новинки характеризуются LED-панелями с разрешением 4K Ultra HD, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и Dolby Vision, технологией 4K Color Engine, функцией масштабирования HD-видео до более высокого разрешения, режимом Filmmaker для точного воспроизведения, разъемом HDMI 2.1 с поддержкой переменной частоты кадров (VRR) и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры появятся в продаже в сентябре по цене в 600, 750, 800 и 1000 евро соответственно.

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