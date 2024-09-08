Представлены телевизоры Redmi A Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi A Pro, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65, 70 и 75 дюймов. Телевизоры оценены на домашнем для производителя китайском рынке в 225, 265, 295, 395, 465 и 535 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления до 120 Гц (кроме меньшей модели), точностью цветопередачи ΔE≈2, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 4-ядерной платформой Cortex A55, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой из двух динамиков с поддержкой DTS, интерфейсами USB, HDMI, AV, RJ-45 и S/PDIF, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой HyperOS.