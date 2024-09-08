Представлены телевизоры Redmi A Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi A Pro, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65, 70 и 75 дюймов. Телевизоры оценены на домашнем для производителя китайском рынке в 225, 265, 295, 395, 465 и 535 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления до 120 Гц (кроме меньшей модели), точностью цветопередачи ΔE≈2, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 4-ядерной платформой Cortex A55, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой из двух динамиков с поддержкой DTS, интерфейсами USB, HDMI, AV, RJ-45 и S/PDIF, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой HyperOS.
ТВ-приставку Google TV Streamer оценили в 100 долларов …
Компания Google пополнила ассортимент телевизионных приставок моделью Google TV Streamer, которая появитс…
TCL представила новый телевизор C765 с поддержкой 144 Гц…
Два дня назад компания TCL, один из крупнейших производителей электроники, бытовой техники и телевизоров …
8K-телевизор Konka 110A8 Ultra оценили в 42 тысячи долларов…
Компания Konka пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Konka 110A8 Ultra, которая оценена н…
TCL представила телевизор серии T7B…
Компания TCL, известный на весь мир производитель потребительской электроники и один из крупнейших в мире…
100-дюймовый телевизор TCL Thunderbird Crane 7 2025 оценен в…
Компания TCL представила на домашнем китайском рынке 100-дюймовый телевизор Thunderbird Crane 7 2025, кот…
Бюджетный телевизор Xiaomi TV A 32 2025 вышел в Европе…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров доступной моделью Xiaomi TV A 32 2025, котора…
Лазерный проектор Sony Bravia Projector 9 оценили в $32000 …
Компания Sony пополнила ассортимент лазерных проекторов моделями Bravia Projector 8 и Projector 9, которы…
Представлены бюджетные телевизоры Toshiba C350NP 4K…
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba C350NP 4K, в которую вошли модели с диа…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor