Представлены телевизоры Redmi Smart TV A 2024

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров обновленными моделями Redmi Smart TV A32, A43 и A65 с соответствующими названиям диагоналями дисплеев. Новинки оценены в 80, 115 и 280 долларов соответственно.

Младшая модель характеризуется разрешением 1366:768 пикселей, отображением 16,7 млн цветов, металлической рамкой, 4-ядерной однокристальной системой, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц), двумя 8-Вт стереодинамиками, интерфейсом HDMI, двумя разъемами USB и предустановленной оболочкой MIUI TV. Redmi Smart TV A43 отличается 43-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 точек, двухдиапазонным Wi-Fi, S/PDIF и двумя портами HDMI. Redmi Smart TV A65 оснастили 65-дюймовым дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей, 1,5 ГБ оперативной памяти и двумя 10-Вт динамиками.
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