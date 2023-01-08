Представлены телевизоры Samsung Neo QLED 4K/8K 2023

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделями Neo QLED 2023 года, которые получили улучшенную технологию Mini-LED и дисплеи с разрешением 4K и 8K. Топовая модель Samsung QN900C характеризуется разрешением 8K, панелью QLED с 14-битной подсветкой Mini-LED, пиковой яркостью 4000 кд/м2 и 1000 зонами локального затемнения подсветки. Модель QN935C получила матрицу 4K QLED с подсветкой Mini-LED, переработанным блоком питания и корпусом толщиной 20 мм. Телевизоры также могут похвастаться поддержкой HDR10, HDR10+ Adaptive и HLG, технологий AI Sound Reshaping и Q-Symphony, встроенными концентраторами Matter и ZigBee, а также фирменной TizenOS. Новинки появятся в продаже в первом квартале этого года, но цена пока не раскрывается.

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