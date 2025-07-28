Представлены телевизоры Skyworth A7F Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией A7F Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются разрешением панели 4K, толщиной корпуса до 39,9 мм в младших моделях и 41,9 мм в 85-дюймовом варианте, технологией антибликового покрытия Matte Screen Display Pro с многослойной структурой и нанопокрытием, подсветкой QD-Mini LED с 2304, 2880, 3840 и 5184 зонами подсветки соответственно, пиковой яркостью 5500 нит у старшей модели, отображением более 200 произведений живописи, акустической системой с панорамным звуком формата 7.1.2, технологией Dual Echo Wall, а также поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, тремя интерфейсами HDMI 2.1, портами HDMI 2.0, USB-A 3.0 и USB-A 2.0, фирменном чипом Chameleon AI S7, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1255, 1530, 1950 и 3135 долларов соответственно.