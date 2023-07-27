Представлены телевизоры TCL 85P745 и TCL 98P745

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями TCL 98P745 и TCL 85P745, которые появится в европейской продаже в августе и сентябре соответственно. Цены пока не раскрываются. Первую модель оснастили 98-дюймовой панелью с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой Motion Clarity Pro, а вторую – 85-дюймовым экраном с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.

Новинки также характеризуются поддержкой технологий HDR, Dolby Vision, Dolby Vision IQ и HDR10+, предустановленным Google TV, акустической системой формата 2.1 от Onkyo с поддержкой Dolby Atmos и сабвуфером, интерфейсами HDMI 2.1 с ALLM и VRR, а также поддержкой режима Game Master Pro 2.0.