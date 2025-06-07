Представлены телевизоры TCL QM5K QD-Mini LED

Компания TCL объявила о выпуске телевизоров серии QM5K QD-Mini LED, в которую вошли модели с размерами 50, 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются матрицами HVA с технологией QD-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, 98-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, до 314 участков локального затемнения, функциями Motion Rate 240 with MEMC и Game Accelerator 144Hz VRR, акустикой от Onkyo формата 2,1 с поддержкой Dolby Atmos Audio и DTS Virtual:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, а также портами LAN и USB-A 3.0. Телевизоры оценены на американском рынке в 650, 700, 900 и 1200 долларов соответственно.

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