Представлены телевизоры Vidda Discovery X Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Vidda Discovery X Pro, в которую вошли модели с размерами 65, 75, 85 и 100 дюймов по диагонали. Новинки оценены на дебютном китайском рынке в 645, 910, 1190 и 1965 долларов соответственно. Телевизоры характеризуются панелями с подсветкой Mini LED с участками подсветки от 1800 до 4224 в зависимости от модели, разрешением 4K, кадровой частотой 288 Гц, пиковой яркостью до 4000 нит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий MEMC, Dolby Vision IQ, HDR 10+ и AMD FreeSync Premium, сертификацией IMAX Enhanced, ИИ-процессором Grey Lion MT9655, 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти в двух старших моделях и 4/64 ГБ в младших, акустической системой формата 2.1.2 мощностью 135 Вт в меньших версиях и 165 Вт в больших, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также четырьмя портами HDMI 2.1.

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