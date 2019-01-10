Представлены телевизоры Xiaomi Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A Pro

Компания Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A Pro, которые пришли на смену прошлогодним моделям Mi TV 4X и Mi TV 4A с панелями 55 и 43 дюйма. Новинки оснастили платформой Amlogic 960X с 4-ядерным процессором и графикой Mali-450, платформой Android TV и фирменным интерфейсом Xiaomi Patchwall.

Старшая модель получила 4К-матрицу с 10-битной глубиной цвета, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти, модули Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth v4.2, три разъема HDMI, два USB, оптический выход, Ethernet, а также два 20-ваттных динамика с поддержкой DTS-HD. Младшую модель оснастили панелью с разрешением 1920:1080 пикселей и 8-битной глубиной цвета, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, а также 3,5 мм разъемом. Оба ТВ получили пульт дистанционного управления с поддержкой голосового контроля и встроенные плееры Chromecast. Цена новинок составит 565 и 325 долларов.