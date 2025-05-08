Представлены телевизоры Xiaomi QLED TV FX Pro Series 2025

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией QLED TV FX Pro Series 2025, которая состоит из моделей с диагональю 43 и 55 дюймов. Новинки характеризуются панелями с технологией квантовых точек, разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 60 Гц, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой HDR10+, углом обзора 178 градусов, режимом Filmmaker Mode, четырёхъядерным чипом Cortex A55 с графическим адаптером Mali-G52 MC1, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, игровым режимом с частотой обновления 120 Гц, акустической системой мощностью 30 Вт и 32 Вт соответственно с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X, предустановленной операционной системой Fire TV OS, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, поддержкой AirPlay и Miracast, тремя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB 2.0, 3,5-мм гнездом и портом Ethernet. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент в 330 и 470 долларов.

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