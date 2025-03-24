Представлены телевизоры Xiaomi TV A 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией TV A 2026, в которую вошли модели с размером 43, 50, 55 и 65 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 60 Гц, поддержкой MEMC, HDR10, HLG и режима Filmmaker, технологией DC Dimming последнего поколения для плавной регулировки яркости и устранения мерцание подсветки, режимом снижения интенсивности синего света, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X, 4-ядерным чипсетом Cortex-A55, 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI (один с eARC), разъемом USB, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, предустановленной операционной системой Google TV и металлическим корпусом. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдн…
Если пару лет назад Яндекс специализировалась только на выпуске оболочки для ТВ, то со временем компания …
Представлен 136-дюймовый телевизор Hisense 136MX MicroLED…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров огромной 136-дюймовой моделью 136MX MicroLED, которая …
Представлены домашние проекторы LG PF600U и CineBeam S…
Компания LG пополнила ассортимент домашних проекторов моделями LG PF600U и LG CineBeam S. Первый характер…
Представлены 144-Гц телевизоры TCL C7K Premium QD-MiniLED TV…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C7K Premium QD-MiniLED TV, в которую вошли модели с…
Представлен 280-Гц монитор Skyworth A5F Pro…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией A5F Pro, в которую вошли модели с диагональю 6…
Google Chromecast неожиданно перестал работать по всему миру…
Сегодня на просторах интернета появилось очень много сообщений о сбоях в работе второго поколения Chromec…
Представлены флагманские телевизоры Panasonic W95B…
Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров серией W95B, в которую вошли модели с диагональю 55,…
Яндекс выпустил ТВ Станцию QLED с ИИ и голосовым управлением…
Компания Яндекс анонсировала выпуск второго поколения умного телевизора — ТВ Станции QLED. Новинка оснаще…
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor