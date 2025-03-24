Представлены телевизоры Xiaomi TV A 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией TV A 2026, в которую вошли модели с размером 43, 50, 55 и 65 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 60 Гц, поддержкой MEMC, HDR10, HLG и режима Filmmaker, технологией DC Dimming последнего поколения для плавной регулировки яркости и устранения мерцание подсветки, режимом снижения интенсивности синего света, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X, 4-ядерным чипсетом Cortex-A55, 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI (один с eARC), разъемом USB, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, предустановленной операционной системой Google TV и металлическим корпусом. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.