Представлены телевизоры Xiaomi X Pro QLED Series

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой X Pro QLED Series, в которую вошли модели с диагональю 43, 55 и 65 дюймов. Новинки оценены на дебютном индийском рынке в 450, 595 и 750 долларов соответственно. Продажи стартуют 30 августа.

Телевизоры характеризуется цельнометаллическим корпусом, панелью QLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), углом обзора 178°, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий ALLM, MEMC, Vivid Picture Engine и Dolby Vision, 4-ядерным процессором A55 с графикой Mali G52 MC1, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, акустической системой с двумя 30-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS X и DTS Virtual:X, интерфейсами USB 2.0, HDMI, RJ-45 и S/PDIF, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 ac, а также предустановленной прошивкой PatchWall на базе ОС Google TV.
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