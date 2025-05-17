Представлены телевизоры серии Xiaomi TV S Mini LED 2025

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией TV S Mini LED 2025, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются VA-матрицей с подсветкой Mini LED, многослойной оптической плёнкой, разрешением 4K, кадровой частотой от 144 Гц до 288 Гц, пиковой яркостью 1700 нит в старшей модели, фирменной технологией Qingshan для заботы о глазах пользователей, предустановленной операционной системой HyperOS 2 и чипом Master Picture Quality Engine для обработки изображения. Телевизоры появится в продаже на дебютном китайском рынке 22 мая по эквивалентной цене в 415, 555 и 695 долларов соответственно.

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