Представлены тонкие телевизоры Toshiba Art TV LA

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Art TV LA, которая выделяется корпусом толщиной всего 29,9 мм. Благодаря специальным креплениям, новинки можно крепить вплотную к стене. Также отметим металлическую рамку, которую можно заменить на другую при помощи магнитных креплений.

Телевизоры характеризуются панелями с разрешение 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 240 Гц, 97-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE≈1,2 матовым антибликовым покрытием, сертификацией IMAX, поддержкой Dolby Vision, акустической системой формата 2.0.2 суммарной мощностью 60 Вт, поддержкой DTS Virtual X, Wi-Fi 5, HDMI 2.1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Toshiba Art TV LA уже появились в продаже на китайском рынке по цене в 1655 и 2070 долларов за версии с диагональю 75 и 85 дюймов соответственно.