Представлены топовые саундбары JBL Bar MK2

Компания JBL пополнила ассортимент саундбаров серией Bar MK2, в которую вошли пять моделей с поддержкой Dolby Atmos. Топовая новинка JBL Bar 1300MK2 представляет собой систему формата 11.1.4 с двумя восьмидюймовыми сабвуферами, съемными беспроводными тыловыми динамиками с поддержкой Bluetooth и суммарной выходной мощностью 2470 Вт. Bar 1000MK2 является 7.1.4-канальной панелью на 960 Вт с 10-дюймовым сабвуфером и двумя съемными беспроводными тыловыми динамиками. Также отметим 7.1-канальную модель Bar 700MK2 мощностью 780 Вт с 10-дюймовым сабвуфером и двумя динамиками, 5.1-канальную систему Bar 500MK2 на 750 Вт с 10-дюймовым сабвуфером и 5.0-канальную Bar 300MK2 мощностью 750 Вт. Саундбары оценены на дебютном американском рынке в 1700, 1200, 900, 650 и 450 долларов соответственно.