Представлены топовые саундбары JBL Bar MK2

Компания JBL пополнила ассортимент саундбаров серией Bar MK2, в которую вошли пять моделей с поддержкой Dolby Atmos. Топовая новинка JBL Bar 1300MK2 представляет собой систему формата 11.1.4 с двумя восьмидюймовыми сабвуферами, съемными беспроводными тыловыми динамиками с поддержкой Bluetooth и суммарной выходной мощностью 2470 Вт. Bar 1000MK2 является 7.1.4-канальной панелью на 960 Вт с 10-дюймовым сабвуфером и двумя съемными беспроводными тыловыми динамиками. Также отметим 7.1-канальную модель Bar 700MK2 мощностью 780 Вт с 10-дюймовым сабвуфером и двумя динамиками, 5.1-канальную систему Bar 500MK2 на 750 Вт с 10-дюймовым сабвуфером и 5.0-канальную Bar 300MK2 мощностью 750 Вт. Саундбары оценены на дебютном американском рынке в 1700, 1200, 900, 650 и 450 долларов соответственно.

Представлена беспроводная колонка Marshall Kilburn III…
Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Kilburn III, которая выделя…
ОКЛИК OK-605A обзор. Домашние мониторные колонки…
Изучаемая сегодня стереосистема ОКЛИК OK-605A при ориентировании на домашнюю эксплуатацию может похвастат…
Яндекс запустила в продажу портативную колонку Яндекс Станци…
С сегодняшнего дня в продажу поступила Станция Стрит — первая в России портативная умная колонка с голосо…
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE …
Продолжаем изучать мир «живого» и «теплого» звука и сегодня рассмотрим элегантный ALIVE AUDIO MAGNA с дву…
Представлена аудиосистема Loewe We. BOOST…
Компания Loewe пополнила ассортимент акустических систем для домашнего кинотеатра моделью We. BOOST, кото…
JBL представила Charge 6 и Flip 7…
Сегодня компания JBL официально представила обновлённые версии двух своих популярных Bluetooth-колонок — …
Представлен саундбар Sharp HT-SBW53121…
Компания Sharp объявила о выпуске саундбаров Sharp Q HT-SBW53121 и HT-SBW55121, которые оценены на европе…
Представлена портативная колонка DIGMA D-PS1522 с защитой от…
DIGMA D-PS1522 оснащена двумя динамиками общей выходной мощностью 60 Вт (PMPO) и пассивным излучателем, ч…
Недорогие 2.0 колонки с Bluetooth. Обзор Defender SpitfireНедорогие 2.0 колонки с Bluetooth. Обзор Defender Spitfire
Виниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio GramophoneВиниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio Gramophone
SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от водыSVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды
Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950Беспроводная акустика с бархатным звуком. Обзор SVEN HA-950
Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor