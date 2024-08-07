Представлены ультратонкие телевизоры TCL Nxtframe Pro

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Nxtframe Pro, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Главной особенностью новинок является корпус толщиной 2,8 см и комплектное настенное крепление для установки вплотную к стене. Телевизор также можно поставить на подставку с колёсиками.

Новинки характеризуются панелями QLED Pro с разрешением 4K, кадровой частотой до 144 Гц (VRR), максимальной яркостью 600 нит, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и HLG, матовым антибликовым покрытием, беспроводной звуковой панелью и сабвуфером от Bang & Olufsen, двумя комплектными рамками, фирменной аппаратной платформой AIPQ PRO, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, четырьмя портами HDMI, один из которых с eARC, разъемами USB 3.0, USB 2.0 и Ethernet, а также предустановленной ОС Google TV. Телевизоры оценены в 2000, 2700, 3500 и 5000 долларов соответственно.