Представлены ультратонкие телевизоры TCL Nxtframe Pro

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией Nxtframe Pro, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Главной особенностью новинок является корпус толщиной 2,8 см и комплектное настенное крепление для установки вплотную к стене. Телевизор также можно поставить на подставку с колёсиками.

Новинки характеризуются панелями QLED Pro с разрешением 4K, кадровой частотой до 144 Гц (VRR), максимальной яркостью 600 нит, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и HLG, матовым антибликовым покрытием, беспроводной звуковой панелью и сабвуфером от Bang & Olufsen, двумя комплектными рамками, фирменной аппаратной платформой AIPQ PRO, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, четырьмя портами HDMI, один из которых с eARC, разъемами USB 3.0, USB 2.0 и Ethernet, а также предустановленной ОС Google TV. Телевизоры оценены в 2000, 2700, 3500 и 5000 долларов соответственно.

Представлен бюджетный телевизор TCL Thunderbird 5 SE 2024 …
Компания TCL пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Thunderbird 5 SE 2024, которая основана …
QLED-телевизор Toshiba C450ME оценен в 325 долларов …
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией C450ME, в которую вошли модели с диагональю 43,…
Представлен 100-дюймовый телевизор Skyworth 100A5D Pro …
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью 100A5D Pro, которая основана на 100-дюймовой …
75-дюймовый телевизор Hisense U6NQ оценили в 1500 евро…
Компания Hisense представила в Европе телевизоры линейки Hisense U6NQ, состоящей из моделей с диагональю …
Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense TV 98S57…
Компания Hisense пополнила ассортимент крупных телевизоров 98-дюймовой моделью TV 98S57, которая оценена …
Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense 98S57…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Hisense 98S57, которая основана на 98-дюймовой…
Телевизор Huawei Smart Screen S5 Pro оценен в $1515…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen S5 Pro, в которую вошли модели с ра…
98-дюймовый телевизор TCL QM7 оценили в $5000…
Компания TCL пополнила ассортимент топовых телевизоров линейкой TCL QM7, в которую вошли модели с диагона…
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor