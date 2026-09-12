Часы Casio G-Shock Frogman GWF-D1000BC-1JF оценили в $1290

Компания Casio пополнила ассортимент дайверских часов серии MASTER OF G моделью G-Shock Frogman GWF-D1000BC-1JF. Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали с габаритами 59,2:53,3:18 мм и массой 181 грамм, безелем с DLC-покрытием, новым композитным браслетом с металлическими и полимерными элементами, двухступенчатым механизмом удлинения и винтовой системой регулировки длины, водонепроницаемостью до 200 метров, защитным сапфировым стеклом, тройным сенсором с глубиномером от10 см до 80 м, компасом с автоматической горизонтальной коррекцией, зарядкой Tough Solar, радиосистемой корректировки времени MULTIBAND 6 и автоматической светодиодной подсветкой Super Illuminator. Цена часов на дебютном японском рынке составила эквивалент 1290 долларов.

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