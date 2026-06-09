Обзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизни

Часы Vertical 2 это:

прочный корпус из стали, который не боится ударов и царапин (есть также версия с титановым безелем),

высокая степень влагозащиты, которая дает возможность погружаться на глубину до 100 метров,

встроенная картография,

яркий AMOLED-дисплей с высокой резкостью и контрастностью,

до 65 часов в режиме тренировки с GPS повышенной точности и до 20 дней в режиме умных часов.

Флагманская модель умных GPS- часов SUUNTO Vertical 2 ориентирована на любителей активного отдыха и путешествий, спортсменов - экстремалов, а также пользователей, работающих в сложных природных условиях.По сравнению с недавно изученными часами SUUNTO Race 2 , модель Vertical 2 обладает большим размером дисплея и корпуса. В конструкции часов использованы премиальные материалы, улучшено время автономной работы, добавлен яркий светодиодный фонарик. Заметим, что это первые часы от производителя с фонариком.

матрица AMOLED пришла на замену MIP. Для новой модели характерна увеличенная плотность пикселей с разрешением 466х466. Пиковая яркость 2000 нит;

добавлен светодиодный фонарик;

оптический датчик сердечного ритма нового поколения;

улучшенная конструкция зарядного устройства;

увеличенный объем внутренней памяти;

более длительное время автономной работы;

прямое сопряжение со спортивными наушниками SUUNTO Wing 2

Комплектация

В ходе тестирования нам было интересно сравнить Vertical 2 с часами SUUNTO Vertical первого поколения, изученным нами в 2023 году. Отметим главные отличия:Стильная упаковка, в оформлении которой визуально подчеркивается возможность эксплуатации в экстремальных условиях.

Внешний вид

Комплект включает ремешок, зарядное устройство с магнитным креплением, документацию.Как и ранее, часы представлены в двух вариантах исполнения - с кольцом вокруг циферблата из нержавеющей стали или титана.

Помимо этого, отличия есть в вариантах цветового исполнения ремешка. Мне понравилась модель с ремешком цвета «арктический серый». В нем сочетается два цвета – светло-серый снаружи ремешка и синий внутри - сочетание, на мой взгляд, очень удачное.

При этом, как и в первом поколении, используется ремешок распространённого размера, шириной 22 мм, и замковый вариант крепления. Такое исполнение не ограничивает пользователя в выборе аксессуаров и дает возможность менять ремешки по мере необходимости.

Ремешок, идущий в комплекте, изготовлен из гипоаллергенного силикона и предполагает регулируемый обхват запястья. Перфорация по всей площади предотвращает запотевание во время ежедневной эксплуатации и во время тренировок.

Корпус часов SUUNTO Vertical 2 выполнен из стали черного матового цвета. Толщина корпуса 13.6 мм, диаметр 49 мм, вес 87 граммов. Версия из титана легче, ее вес составляет 74 грамма. Для защиты экрана от царапин использовано сапфировое стекло, обладающее высокой прочностью.

Управление устройством осуществляется с помощью трех механических кнопок на правой боковой грани часов и сенсорного экрана.

В зависимости от режимов эксплуатации и условий окружающей среды можно выбирать один из двух вариантов взаимодействия с интерфейсом. Например, сенсорное управление отключается в спортивных режимах, исключая случайные касания во время тренировок. Кнопки выступают над поверхностью боковой грани часов, их положение хорошо определяется слепым методом.

На верхнюю грань корпуса выведен светодиодный фонарик, который может светить белым и красным светом. Включается фонарик длительным нажатием на верхнюю кнопку. Изначально он запускается на яркости 50%, далее можно увеличить или уменьшить шагом в 25%. Красный светодиод используется для использования в режиме оповещения, например, подачи сигнала SOS.

Экран часов круглый, с диагональю 1.5 дюймов и разрешением 466х466 пикселей. AMOLED LTPO-матрица с высокой пиковой яркостью – 2000 нит - заметно улучшает опыт эксплуатации умных часов. Изображение здесь детализированное, четко отображается мелкий шрифт. При этом текст на экране хорошо читается под разными углами наклона и на ярком солнце.

Одним из весомых преимуществ SUUNTO Vertical 2 является поддержка режима работы Always-on-Display, при котором выводится постоянное изображение с датой и текущим временем, а во время тренировки - ее темп, частоту сердечного ритма, высоту и даже карту. Это позволяет мгновенно оценить данные, не переходя в режим полного включения дисплея.

Задняя крышка корпуса часов выполнена из армированного стекловолокном полиамида черного цвета. По центру расположен обновленный оптический датчик сердечного ритма, который впервые был установлен в модели SUUNTO Race 2. Этот датчик хорошо себя зарекомендовал и продемонстрировав высокую точность собираемых данных.

Приложение

Здесь же размещена контактная группа для зарядного устройства. Его конструкция, по сравнению с первым поколением была заметно улучшена. Обеспечивается надежная фиксация, часы не смещаются во время зарядки.Часы взаимодействуют с фирменным приложением SUUNTO, доступным на платформах iOS и Android. Интерфейс полностью локализован для русскоязычных пользователей, интуитивно понятен. Приложение используется для анализа собираемых данных и проведения детальных настроек. Данные отображаются в плитках, набор которых выбирается индивидуально.

Производитель использует свою фирменную метрику для оценки эффективности тренировок - TLS, CTL (хроническая тренировочная нагрузка) и TSS, дополнительно к распространённым типам данных (длительность, расстояние, частота сердечных сокращений, количество шагов).Эти параметры позволяют оценить качество проводимых спортивных занятий, общую активность, достижение поставленных целей и, что немаловажно, запланировать период восстановления. Доступна интеграция с сервисом TrainingPeaks.

Оффлайн карты

В приложении можно загрузить дополнительные циферблаты из предлагаемой библиотеки, установить дополнительные приложения из Suunto Plus Store, провести детальные настройки различных параметров работы и особенностей вывода уведомлений.В часах установлен двухдиапазонный GPS-модуль (L1+L5) с высокой точностью позиционирования. SUUNTO Vertical 2 использует оффлайн карты, не требуя постоянного соединения со смартфоном. Для отображения карты необходимо предварительно с помощью фирменного приложения загрузить их в память часов.

Я загрузил оффлайн карту моего региона, в дальнейшем можно добавлять нужные области.

В часах доступно 32 Гбайт внутренней памяти, весят карты немного, для примера карты всего Татарстана занимают 271 Мбайт.

Помимо карты в память можно загружать маршруты для тренировок. В этом случае на экране часов мы видим карту, высоту, текущее местоположение и предлагаемый маршрут для прогулки, пробежки или движения на велосипеде. При сходе с маршрута выводится предупреждение.

Тренировки

Карты SUUNTO традиционно отличаются хорошим уровнем детализации, отвечающим потребностям любителей бега, велотренировок, длительных походов по воде и по суше. Для горных восхождений предусмотрено отображение высоты и ее перепадов, а также атмосферного давления.Выбор тренировок производится из внушительного списка – изначально доступно более 110 различных предзагруженных спортивных профилей. Также можно создавать собственные тренировки.

В зависимости от выбранной активности меняется тип собираемых данных. При старте отображается частота сердечных сокращений, текущий статус навигационного модуля и уровень заряда аккумулятора.

Можно менять режимы энергосбережения: производительный, экономия, ультра. Для удобства приводится примерное время автономной работы с учетом выбранного режима.

Далее можно задать дополнительные параметры навигации или план тренировки.

Автономность

Итоги:

После запуска на экран выводятся ключевые данные по активности и ее темп. При завершении занятия формируется итоговая сводка - полный анализ тренировки можно увидеть в фирменном приложении SUUNTO.Время автономной работы часов SUUNTO Vertical 2 по сравнению с моделью первого поколения было увеличено. В режиме непрерывного использования GPS устройство проработает около 50 часов, и это отличный показатель. И это все с учетом яркого AMOLED-экрана!SUUNTO Vertical 2, ориентированные на любителей активного образа жизни и экстремальных видов тренировок – это заметный скачок в развитии сегмента умных часов с оффлайн картами. Лаконичный стильный дизайн, возможность быстрой смены ремешков, а также сопряжение со смартфоном делает комфортными повседневное использование часов.Надежный влагозащищенный корпус, надежная конструкция зарядного устройства, AMOLED-экран с яркостью 2000 нит и режимом Always-on-Display, длительное время автономной работы, светодиодный фонарик, прямая связь с наушниками – всё это делает умные часы SUUNTO Vertical 2 топовым премиальным прибором, походящим для автономных путешествий в горах, разнообразных видах спорта, включая высотный альпинизм, триатлон, силовые тренировки, другие активности в помещении и на открытом воздухе.