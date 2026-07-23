Представлены часы Samsung Galaxy Watch9

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch9, которая выйдет в версиях с 40-мм и 44-мм корпусами. Новинка характеризуется 1,47- и 1,34-дюймовыми Super AMOLED-экранами с разрешением 480:480 и 438:438 точек соответственно, поддержкой режима Always On Display, пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом, алюминиевым корпусом с водонепроницаемостью 5 ATM, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и прочностью по стандарту MIL-STD-810H, толщиной 8,6 мм, массой 31,5 г и 34 г соответственно, 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear Elite, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, батареями ёмкостью 390 мАч и 445 мАч соответственно, поддержкой быстрой беспроводной зарядки WPC, оптическим датчиком сердечного ритма, электрической активности сердца, системой биоимпедансного анализа состава тела, датчиками для измерения температуры, ускорения и атмосферного давления, функцией выявления признаков апноэ во сне, непрерывным отслеживанием показателей организма, поддержкой LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и NFC, двухчастотным GPS L1+L5 и предустановленной прошивкой One UI 9 Watch. Часы уже доступны для предзаказы у некоторых российских ритейлеров по цене около 30 тысяч рублей.

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