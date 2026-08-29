Часы Huawei Watch GT 7 Pro появились в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу на дебютном китайском рынке флагманские умные часы Watch GT 7 Pro, которые оценены в эквивалент 400 долларов. Уже на следующей недели состоится международный дебют новинки.

Напомним, что часы получили 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 пикселей, яркостью до 3000 нит и защитным сапфировым стеклом, титановый корпус, заднюю крышку и безель из нанокристаллической керамики, размеры 45,6:45,6:11,25 мм и массу без ремешка 55,5 грамма, водонепроницаемость стандарта 5 ATM, защиту от воды и пыли IP69, фторэластомерные ремешки, поддержку 110 спортивных режимов, измерение уровня кислорода в крови, температуры тела и сердечного ритма, отслеживание качества сна и уровня стресса, анализ ЭКГ, поддержку Bluetooth 6.0 и NFC, поддержку беспроводной зарядки, двухдиапазонную спутниковую навигацию GPS (L1 + L5), аккумулятор ёмкостью 867 мАч и врмя автономной работы до 21 дня.
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